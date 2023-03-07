Емельяновъ Спиридонъ
Место рождения
Дата рождения1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Емельяновъ Гаврила
Мать: Емельянова Фекла
Бракосочетание
10.02.1854
Жена: Емельяновъ Василиса
Рождение ребёнка
25.02.1855
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Емельяновъ Василиса
Рождение ребёнка
25.03.1857
Дочь: Емельянова Марья
Мать ребёнка: Емельяновъ Василиса
Рождение ребёнка
30.01.1859
Сын: Емельяновъ Григорий
Мать ребёнка: Емельяновъ Василиса
Рождение ребёнка
08.07.1860
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Емельяновъ Василиса
Рождение ребёнка
09.02.1863
Дочь: Маремьяна
Мать ребёнка: Емельяновъ Василиса
Рождение ребёнка
18.09.1864
Дочь: Емельянова Надежда
Мать ребёнка: Емельяновъ Василиса