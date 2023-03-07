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Емельяновъ Спиридонъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Емельяновъ Гаврила

Мать: Емельянова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.02.1854

Жена: Емельяновъ Василиса

Рождение ребёнка
25.02.1855

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Емельяновъ Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1857

Дочь: Емельянова Марья

Мать ребёнка: Емельяновъ Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1859

Сын: Емельяновъ Григорий

Мать ребёнка: Емельяновъ Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1860

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Емельяновъ Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1863

Дочь: Маремьяна

Мать ребёнка: Емельяновъ Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1864

Дочь: Емельянова Надежда

Мать ребёнка: Емельяновъ Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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