Емельяновъ (Макарова) Василиса
Место рождения
Дата рождения1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Макаровъ Иванъ
Мать: Макарова Александра
Бракосочетание
10.02.1854
Муж: Емельяновъ Спиридонъ
Рождение ребёнка
25.02.1855
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Емельяновъ Спиридонъ
Рождение ребёнка
25.03.1857
Дочь: Емельянова Марья
Отец ребёнка: Емельяновъ Спиридонъ
Рождение ребёнка
30.01.1859
Сын: Емельяновъ Григорий
Отец ребёнка: Емельяновъ Спиридонъ
Рождение ребёнка
08.07.1860
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Емельяновъ Спиридонъ
Рождение ребёнка
09.02.1863
Дочь: Маремьяна
Отец ребёнка: Емельяновъ Спиридонъ
Рождение ребёнка
18.09.1864
Дочь: Емельянова Надежда
Отец ребёнка: Емельяновъ Спиридонъ