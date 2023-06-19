Емельяновъ (Макарова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельяновъ (Макарова) Василиса

Емельяновъ (Макарова) Василиса

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1832

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Макаровъ Иванъ

Мать: Макарова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.02.1854

Муж: Емельяновъ Спиридонъ

Рождение ребёнка
25.02.1855

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Емельяновъ Спиридонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1857

Дочь: Емельянова Марья

Отец ребёнка: Емельяновъ Спиридонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1859

Сын: Емельяновъ Григорий

Отец ребёнка: Емельяновъ Спиридонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1860

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Емельяновъ Спиридонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1863

Дочь: Маремьяна

Отец ребёнка: Емельяновъ Спиридонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1864

Дочь: Емельянова Надежда

Отец ребёнка: Емельяновъ Спиридонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан