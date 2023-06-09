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Гавриил Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.04.1877 ст.

Жена: Татьяна Гавриловна

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.04.1877 Подборовья крестьянин Гавриил Никифорович Духнова гора крестьянская дочь Татьяна Гавриловна по жениху Гдов мещанин Ефим Макеевич Гусев по жениху Калихновщины крестья... Показать все
Смерть
Неизвестно

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