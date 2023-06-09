Гавриил Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.1877 ст.
Жена: Татьяна Гавриловна
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.04.1877 Подборовья крестьянин Гавриил Никифорович Духнова гора крестьянская дочь Татьяна Гавриловна по жениху Гдов мещанин Ефим Макеевич Гусев по жениху Калихновщины крестья... Показать все
Смерть
Неизвестно