Татьяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Гавриловна

Место рождения

Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1817 г.р.

Мать

1822 г.р.

Муж

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
1860 ст.

Отец: Гавриил Федорович

Мать: Домна Ильинична

Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
25.04.1877 ст.

Муж: Гавриил Никифорович

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.04.1877 Подборовья крестьянин Гавриил Никифорович Духнова гора крестьянская дочь Татьяна Гавриловна по жениху Гдов мещанин Ефим Макеевич Гусев по жениху Калихновщины крестья... Показать все
Смерть
Неизвестно

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