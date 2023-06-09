Татьяна Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.
Отец: Гавриил Федорович
Мать: Домна Ильинична
Бракосочетание
25.04.1877 ст.
Муж: Гавриил Никифорович
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.04.1877 Подборовья крестьянин Гавриил Никифорович Духнова гора крестьянская дочь Татьяна Гавриловна по жениху Гдов мещанин Ефим Макеевич Гусев по жениху Калихновщины крестья... Показать все
Смерть
Неизвестно