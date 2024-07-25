(Подпригора) Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Подпригора) Евдокия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плодистый Дмитрий Антониевич?

Отец ребёнка: Плодистый Антоний Михайлович

Рождение ребёнка
01.06.1874

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Плодистый Антоний Михайлович

Рождение ребёнка
01.02.1877

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Плодистый Антоний Михайлович

Рождение ребёнка
02.04.1879

Сын: Георгий

Отец ребёнка: Плодистый Антоний Михайлович

Рождение ребёнка
19.01.1887

Дочь: Ксения Антоновна

Отец ребёнка: Плодистый Антоний Михайлович

Рождение ребёнка
04.03.1889

Сын: Плодистый Василий Антоньевич

Отец ребёнка: Плодистый Антоний Михайлович

Рождение ребёнка
29.08.1895

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Плодистый Антоний Михайлович

Смерть
Неизвестно

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