(Подпригора) Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плодистый Дмитрий Антониевич?
Отец ребёнка: Плодистый Антоний Михайлович
Рождение ребёнка
01.06.1874
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: Плодистый Антоний Михайлович
Рождение ребёнка
01.02.1877
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Плодистый Антоний Михайлович
Рождение ребёнка
02.04.1879
Сын: Георгий
Отец ребёнка: Плодистый Антоний Михайлович
Рождение ребёнка
19.01.1887
Дочь: Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Плодистый Антоний Михайлович
Рождение ребёнка
04.03.1889
Сын: Плодистый Василий Антоньевич
Отец ребёнка: Плодистый Антоний Михайлович
Рождение ребёнка
29.08.1895
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Плодистый Антоний Михайлович
Смерть
Неизвестно