Плодистый Антоний Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1846
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1846
Отец: Плодистый Михаил Васильевич
Мать: Дарья Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плодистый Дмитрий Антониевич?
Мать ребёнка: (Подпригора) Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
01.06.1874
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: (Подпригора) Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
01.02.1877
Дочь: Анна
Мать ребёнка: (Подпригора) Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
02.04.1879
Сын: Георгий
Мать ребёнка: (Подпригора) Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
19.01.1887
Дочь: Ксения Антоновна
Мать ребёнка: (Подпригора) Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
04.03.1889
Сын: Плодистый Василий Антоньевич
Мать ребёнка: (Подпригора) Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
29.08.1895
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: (Подпригора) Евдокия Сергеевна
Смерть
1916