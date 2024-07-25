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Плодистый Антоний Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1846

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1846

Отец: Плодистый Михаил Васильевич

Мать: Дарья Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плодистый Дмитрий Антониевич?

Мать ребёнка: (Подпригора) Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
01.06.1874

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: (Подпригора) Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
01.02.1877

Дочь: Анна

Мать ребёнка: (Подпригора) Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
02.04.1879

Сын: Георгий

Мать ребёнка: (Подпригора) Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
19.01.1887

Дочь: Ксения Антоновна

Мать ребёнка: (Подпригора) Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
04.03.1889

Сын: Плодистый Василий Антоньевич

Мать ребёнка: (Подпригора) Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
29.08.1895

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: (Подпригора) Евдокия Сергеевна

Смерть
1916

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