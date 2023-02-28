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Куракин Николай Петров

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.12.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1802 г.р.

Мать

Вычислено 1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1833

Отец: Куракин Петр Кузьмин

Мать: Куракина Евдокия Емельянова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Крещение
06.12.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагожь Села казенный крестьянинъ Афанасий Трофимовъ Куракинъ и Казеннаго крестьянина Федора Иванова Трифонова жена его Ульяна Козмина | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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