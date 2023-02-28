Куракин Николай Петров
Место рождения
Дата рождения01.12.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1833
Отец: Куракин Петр Кузьмин
Казанская церковь
Крещение
06.12.1833
воспреемники: Онагожь Села казенный крестьянинъ Афанасий Трофимовъ Куракинъ и Казеннаго крестьянина Федора Иванова Трифонова жена его Ульяна Козмина | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно