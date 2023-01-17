Куракин Петр Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802
Отец: Куракин Кузьма Никитин
Мать: Афимья
Бракосочетание
22.10.1817
поручители: Економические крестьяне Митрий Куракин, Петр Ионов, Сергей Алексеев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
27.10.1818
Дочь: Шишева Прасковья Петрова
Мать ребёнка: Куракина Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Куракина Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
17.08.1823
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Куракина Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
15.07.1829
Дочь: Марина Петрова
Мать ребёнка: Куракина Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
01.12.1833
Мать ребёнка: Куракина Евдокия Емельянова
Казанская церковь
Рождение ребёнка
26.06.1836
Дочь: Феврония Петрова
Мать ребёнка: Куракина Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Петрова
Мать ребёнка: Куракина Евдокия Емельянова
Смерть
Неизвестно