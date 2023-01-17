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Куракин Петр Кузьмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: Куракин Кузьма Никитин

Мать: Афимья

Бракосочетание
22.10.1817

Жена: Куракина Евдокия Емельянова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Економические крестьяне Митрий Куракин, Петр Ионов, Сергей Алексеев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
27.10.1818

Дочь: Шишева Прасковья Петрова

Мать ребёнка: Куракина Евдокия Емельянова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Куракин Григорий Петров

Мать ребёнка: Куракина Евдокия Емельянова

Рождение ребёнка
17.08.1823

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Куракина Евдокия Емельянова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.07.1829

Дочь: Марина Петрова

Мать ребёнка: Куракина Евдокия Емельянова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1833

Сын: Куракин Николай Петров

Мать ребёнка: Куракина Евдокия Емельянова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Рождение ребёнка
26.06.1836

Дочь: Феврония Петрова

Мать ребёнка: Куракина Евдокия Емельянова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Петрова

Мать ребёнка: Куракина Евдокия Емельянова

Смерть
Неизвестно
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