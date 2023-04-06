Давиденко (Шаповалова) Мария Семеновна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти14.07.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1891
Рождение ребёнка
23.09.1893
Дочь: Литвинова Антонина Архиповна
Отец ребёнка: Давиденко Архип Иосифович
Рождение ребёнка
20.02.1898
Сын: Давиденко Тимофей Архипович
Отец ребёнка: Давиденко Архип Иосифович
Рождение ребёнка
20.02.1898
Дочь: Каймакчи Евдокия Архиповна
Отец ребёнка: Давиденко Архип Иосифович
Рождение ребёнка
02.08.1910
Сын: Давиденко Василий Архипович
Отец ребёнка: Давиденко Архип Иосифович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.07.1922