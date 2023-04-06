Давиденко (Шаповалова) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давиденко (Шаповалова) Мария Семеновна

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Место рождения

Орехов

Дата рождения

1870

Дата смерти

14.07.1922

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1891

Муж: Давиденко Архип Иосифович

Рождение ребёнка
23.09.1893

Дочь: Литвинова Антонина Архиповна

Отец ребёнка: Давиденко Архип Иосифович

Рождение ребёнка
20.02.1898

Сын: Давиденко Тимофей Архипович

Отец ребёнка: Давиденко Архип Иосифович

Рождение ребёнка
20.02.1898

Дочь: Каймакчи Евдокия Архиповна

Отец ребёнка: Давиденко Архип Иосифович

Рождение ребёнка
02.08.1910

Сын: Давиденко Василий Архипович

Отец ребёнка: Давиденко Архип Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.07.1922
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