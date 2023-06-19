Давиденко Архип Иосифович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
27.01.1891
Рождение ребёнка
23.09.1893
Дочь: Литвинова Антонина Архиповна
Мать ребёнка: Давиденко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
20.02.1898
Сын: Давиденко Тимофей Архипович
Мать ребёнка: Давиденко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
20.02.1898
Дочь: Каймакчи Евдокия Архиповна
Мать ребёнка: Давиденко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
02.08.1910
Сын: Давиденко Василий Архипович
Мать ребёнка: Давиденко Мария Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно