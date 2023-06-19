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Давиденко Архип Иосифович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Давиденко Иосиф Андреевич

Мать: Давиденко Дарья Яковлевна

Бракосочетание
27.01.1891

Жена: Давиденко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
23.09.1893

Дочь: Литвинова Антонина Архиповна

Мать ребёнка: Давиденко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
20.02.1898

Сын: Давиденко Тимофей Архипович

Мать ребёнка: Давиденко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
20.02.1898

Дочь: Каймакчи Евдокия Архиповна

Мать ребёнка: Давиденко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
02.08.1910

Сын: Давиденко Василий Архипович

Мать ребёнка: Давиденко Мария Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно