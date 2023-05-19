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Давиденко Иосиф Андреевич

Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

До 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838

Отец: Давиденко Андрей

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
15.02.1858

Сын: Давиденко Григорий Иосифович

Мать ребёнка: Давиденко Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
22.05.1860

Сын: Давиденко Михаил Иосифович

Мать ребёнка: Давиденко Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
21.01.1863

Сын: Давиденко Максим Иосифович

Мать ребёнка: Давиденко Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Зайченко Александра Иосифовна

Мать ребёнка: Давиденко Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Давиденко Архип Иосифович

Мать ребёнка: Давиденко Дарья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давиденко Дарья Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно