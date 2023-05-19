Давиденко Иосиф Андреевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838
Отец: Давиденко Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1858
Сын: Давиденко Григорий Иосифович
Мать ребёнка: Давиденко Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
22.05.1860
Сын: Давиденко Михаил Иосифович
Мать ребёнка: Давиденко Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
21.01.1863
Сын: Давиденко Максим Иосифович
Мать ребёнка: Давиденко Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Зайченко Александра Иосифовна
Мать ребёнка: Давиденко Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Давиденко Архип Иосифович
Мать ребёнка: Давиденко Дарья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно