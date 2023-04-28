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Давиденко Михаил Иосифович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

22.05.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1860

Отец: Давиденко Иосиф Андреевич

Мать: Давиденко Дарья Яковлевна

Бракосочетание
18.10.1881

Жена: Давиденко Александра Павловна

Рождение ребёнка
01.08.1885

Сын: Давиденко Стефан Михайлович

Мать ребёнка: Давиденко Александра Павловна

Рождение ребёнка
27.06.1889

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Давиденко Александра Павловна

Рождение ребёнка
20.05.1900

Сын: Давиденко Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Давиденко Александра Павловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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