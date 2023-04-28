Давиденко Михаил Иосифович
Место рождения
Дата рождения22.05.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1860
Бракосочетание
18.10.1881
Рождение ребёнка
01.08.1885
Сын: Давиденко Стефан Михайлович
Мать ребёнка: Давиденко Александра Павловна
Рождение ребёнка
27.06.1889
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Давиденко Александра Павловна
Рождение ребёнка
20.05.1900
Сын: Давиденко Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Давиденко Александра Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно