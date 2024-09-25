Евдокея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокея Григорьевна

Евдокея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Между 1745 и 1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1693 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1716

Муж: Алексей Семенович

Рождение ребёнка
1716

Сын: Савин Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Семенович

Рождение ребёнка
1720

Сын: Клим / Клементий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Семенович

Рождение ребёнка
1727

Сын: Лев Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Семенович

Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 53 года, жена - Алексей Семенович, 52 года 29 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного прав... Показать все
Смерть
Между 1745 и 1750

Мы используем куки для улучшения работы сайта.