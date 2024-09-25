Евдокея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиМежду 1745 и 1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1716
Муж: Алексей Семенович
Рождение ребёнка
1716
Сын: Савин Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Семенович
Рождение ребёнка
1720
Сын: Клим / Клементий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Семенович
Рождение ребёнка
1727
Сын: Лев Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Семенович
Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 53 года, жена - Алексей Семенович, 52 года 29 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного прав... Показать все
Смерть
Между 1745 и 1750