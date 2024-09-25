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Алексей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

29.11.1755 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1716

Жена: Евдокея Григорьевна

Рождение ребёнка
1716

Сын: Савин Алексеевич

Мать ребёнка: Евдокея Григорьевна

Рождение ребёнка
1720

Сын: Клим / Клементий Алексеевич

Мать ребёнка: Евдокея Григорьевна

Рождение ребёнка
1727

Сын: Лев Алексеевич

Мать ребёнка: Евдокея Григорьевна

Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 52 года, жена - Евдокея Григорьевна, 53 года 29 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного пр... Показать все
Упоминание
1750
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1750 возраст - 57 лет 26 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты документов: Раз... Показать все
Упоминание
1755
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1755 возраст - 61 год, вдовец 26 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты доку... Показать все
Смерть
29.11.1755 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
возраст - 60 лет Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 15. Метрическая книга церквей г. Переслав... Показать все

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