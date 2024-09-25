Алексей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смерти29.11.1755 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1716
Жена: Евдокея Григорьевна
Рождение ребёнка
1716
Сын: Савин Алексеевич
Мать ребёнка: Евдокея Григорьевна
Рождение ребёнка
1720
Сын: Клим / Клементий Алексеевич
Мать ребёнка: Евдокея Григорьевна
Рождение ребёнка
1727
Сын: Лев Алексеевич
Мать ребёнка: Евдокея Григорьевна
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 52 года, жена - Евдокея Григорьевна, 53 года 29 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного пр... Показать все
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 57 лет 26 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты документов: Раз... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 61 год, вдовец 26 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты доку... Показать все
Смерть
29.11.1755 ст.
возраст - 60 лет Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 15. Метрическая книга церквей г. Переслав... Показать все