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Веденеев Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1924

Дата смерти

12.12.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1924

Отец: Веденеев Василий Степанович

Мать: Веденеева Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Убивовк Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Веденеева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чулак Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Веденеева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Мать ребёнка: Веденеева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веденеева Валентина

Смерть
12.12.1987
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