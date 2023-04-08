Веденеев Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1924
Дата смерти12.12.1987
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Убивовк Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Веденеева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чулак Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Веденеева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Мать ребёнка: Веденеева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веденеева Валентина
Смерть
12.12.1987