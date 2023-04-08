Веденеев Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1894
Дата смерти12.12.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Мать ребёнка: Веденеева Екатерина Фёдоровна
Дочь: Холстова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Веденеева Екатерина Фёдоровна
Сын: Веденеев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Веденеева Екатерина Фёдоровна
Сын: Веденеев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Веденеева Екатерина Фёдоровна
Сын: Веденеев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Веденеева Екатерина Фёдоровна
Дочь: Веденеева Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Веденеева Екатерина Фёдоровна
Дочь: Скрипова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Веденеева Екатерина Фёдоровна
Сын: Веденеев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Веденеева Екатерина Фёдоровна
Сын: Веденеев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Веденеева Екатерина Фёдоровна
Сын: Веденеев Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Веденеева Екатерина Фёдоровна
Сын: Фёдор
Мать ребёнка: Веденеева Евдокия Ивановна