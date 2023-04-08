Веденеев Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеденеев Василий Степанович

Веденеев Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1894

Дата смерти

12.12.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1918

Сын: Веденеев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Веденеева Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.12.1922

Дочь: Холстова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Веденеева Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.12.1924

Сын: Веденеев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Веденеева Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.12.1926

Сын: Веденеев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Веденеева Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.12.1928

Сын: Веденеев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Веденеева Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.12.1930

Дочь: Веденеева Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Веденеева Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.12.1931

Дочь: Скрипова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Веденеева Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
06.02.1933

Сын: Веденеев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Веденеева Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.12.1935

Сын: Веденеев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Веденеева Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.12.1937

Сын: Веденеев Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Веденеева Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.12.1941

Сын: Фёдор

Мать ребёнка: Веденеева Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веденеева Евдокия Ивановна

Смерть
12.12.1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close