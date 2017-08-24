Зеленкина (Сотникова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленкина (Сотникова) Зинаида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1938

Дата смерти

24.08.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1962

Муж: Зеленкин Пётр

Верхний Уфалей
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зеленкин Пётр

Смерть
24.08.2017
Верхний Уфалей
Похороны
Неизвестно
Верхний Уфалей
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