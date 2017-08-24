Зеленкина (Сотникова) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1938
Дата смерти24.08.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1962
Муж: Зеленкин Пётр
Верхний Уфалей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зеленкин Пётр
Смерть
24.08.2017
Верхний Уфалей
Похороны
Неизвестно
Верхний Уфалей