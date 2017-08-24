Зеленкин Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1937
Дата смерти15.?.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1962
Жена: Зеленкина Зинаида
Верхний Уфалей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зеленкина Зинаида
Смерть
15.?.2004