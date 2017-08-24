Зеленкин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленкин Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1937

Дата смерти

15.?.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1962

Жена: Зеленкина Зинаида

Верхний Уфалей
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеленкина Зинаида

Смерть
15.?.2004
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