Шороховъ Прокофий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Шороховъ-Горшковъ Алексей
Бракосочетание
20.01.1857
Жена: Шорохова Ксения
Рождение ребёнка
12.12.1857
Сын: Шороховъ Степанъ
Мать ребёнка: Шорохова Ксения
Рождение ребёнка
21.05.1860
Сын: Шороховъ Михаилъ
Мать ребёнка: Шорохова Ксения
Рождение ребёнка
06.10.1863
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Шорохова Ксения