Шороховъ Прокофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШороховъ Прокофий

Шороховъ Прокофий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Шороховъ-Горшковъ Алексей

Мать: Шорохова Авдотья Федорова

Бракосочетание
20.01.1857

Жена: Шорохова Ксения

Рождение ребёнка
12.12.1857

Сын: Шороховъ Степанъ

Мать ребёнка: Шорохова Ксения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1860

Сын: Шороховъ Михаилъ

Мать ребёнка: Шорохова Ксения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1863

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Шорохова Ксения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close