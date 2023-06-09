Шорохова (Зотова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова (Зотова) Ксения

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.01.1833

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1833

Отец: Зотовъ Ефимъ

Мать: Зотова Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1854

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: не указан

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.01.1857

Муж: Шороховъ Прокофий

Рождение ребёнка
12.12.1857

Сын: Шороховъ Степанъ

Отец ребёнка: Шороховъ Прокофий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1860

Сын: Шороховъ Михаилъ

Отец ребёнка: Шороховъ Прокофий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1863

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Шороховъ Прокофий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан