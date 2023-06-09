Шорохова (Зотова) Ксения
Место рождения
Дата рождения15.01.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1833
Отец: Зотовъ Ефимъ
Мать: Зотова Марья
Рождение ребёнка
02.12.1854
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
20.01.1857
Муж: Шороховъ Прокофий
Рождение ребёнка
12.12.1857
Сын: Шороховъ Степанъ
Отец ребёнка: Шороховъ Прокофий
Рождение ребёнка
21.05.1860
Сын: Шороховъ Михаилъ
Отец ребёнка: Шороховъ Прокофий
Рождение ребёнка
06.10.1863
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Шороховъ Прокофий