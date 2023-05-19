(Меншутина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Меншутина) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меншутин Василий Васильевич

Мать: Меншутина Аграфена Петрова

Рождение ребёнка
29.10.1880

Сын: Некрасов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Иванович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.11.1881

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Иванович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Михаил Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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