(Меншутина) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1880
Сын: Некрасов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1881
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно