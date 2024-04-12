Меншутина (-) Аграфена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меншутина (-) Аграфена Петрова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Меншутин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Меншутин Василий Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Меншутин Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меншутин Василий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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