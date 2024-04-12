Меншутина (-) Аграфена Петрова
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1845
Сын: Меншутин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Меншутин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Меншутин Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно