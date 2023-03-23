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Трифонов Абрам Трифонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Трифонова Серафима Абрамовна

Мать ребёнка: Трифонова Анна Гаврииловна

Рождение ребёнка
03.06.1881

Дочь: Аксенова Елена Абрамовна

Мать ребёнка: Трифонова Анна Гаврииловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Абрамовна

Мать ребёнка: Трифонова Анна Гаврииловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трифонова Анна Гаврииловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Александр Абрамович

Мать ребёнка: Трифонова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Владимир Абрамович

Мать ребёнка: Трифонова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Абрамовна

Мать ребёнка: Трифонова Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трифонова Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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