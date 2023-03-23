Трифонов Абрам Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Трифонова Серафима Абрамовна
Мать ребёнка: Трифонова Анна Гаврииловна
Рождение ребёнка
03.06.1881
Дочь: Аксенова Елена Абрамовна
Мать ребёнка: Трифонова Анна Гаврииловна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Абрамовна
Мать ребёнка: Трифонова Анна Гаврииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов Александр Абрамович
Мать ребёнка: Трифонова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов Владимир Абрамович
Мать ребёнка: Трифонова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Абрамовна
Мать ребёнка: Трифонова Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно