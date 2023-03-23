Трифонова Анна Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти22.11.1890 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Трифонов Михаил Абрамович
Отец ребёнка: Трифонов Абрам Трифонович
Бракосочетание
До 1865
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Трифонова Серафима Абрамовна
Отец ребёнка: Трифонов Абрам Трифонович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Трифонов Абрам Трифонович
Рождение ребёнка
20.05.1881 ст.
Дочь: Аксенова Елена Абрамовна
Отец ребёнка: Трифонов Абрам Трифонович
Смерть
22.11.1890 ст.