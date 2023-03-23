Трифонова Анна Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрифонова Анна Гаврииловна

Трифонова Анна Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

22.11.1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Трифонов Михаил Абрамович

Отец ребёнка: Трифонов Абрам Трифонович

Бракосочетание
До 1865

Муж: Трифонов Абрам Трифонович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Трифонова Серафима Абрамовна

Отец ребёнка: Трифонов Абрам Трифонович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Трифонов Иван Абрамович

Отец ребёнка: Трифонов Абрам Трифонович

Рождение ребёнка
20.05.1881 ст.

Дочь: Аксенова Елена Абрамовна

Отец ребёнка: Трифонов Абрам Трифонович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.11.1890 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close