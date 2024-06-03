Пронькин Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронькин Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1879 по 1880

Сын: Пронькин Василий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
С 1883 по 1884

Сын: Егоров (Пронькин) Увар Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
С 1888 по 1890

Сын: Пронькин Михаил Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
До 1917
Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

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