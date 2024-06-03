Пронькин Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1879 по 1880
Сын: Пронькин Василий Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1883 по 1884
Сын: Егоров (Пронькин) Увар Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1888 по 1890
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1917