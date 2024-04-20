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Пронькин Михаил Ефимович

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Место рождения

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

С 1883 по 1884

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1883 по 1884

Отец: Пронькин Ефим

Мать: не указана

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
С 1908 по 1909

Дочь: Пронькина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Пронькина Анна Никифоровна

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
С 1913 по 1914

Дочь: Пронькина Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Пронькина Анна Никифоровна

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.04.1927

Сын: Пронькин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Пронькина Анна Никифоровна

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1950
Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Напился холодной колодезной воды, заболел и умер. Умер до свадьбы сына Ивана.
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