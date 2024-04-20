Пронькин Михаил Ефимович
Место рождения
Дата рожденияС 1883 по 1884
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1883 по 1884
Отец: Пронькин Ефим
Рождение ребёнка
С 1908 по 1909
Дочь: Пронькина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Пронькина Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
С 1913 по 1914
Дочь: Пронькина Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Пронькина Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
05.04.1927
Мать ребёнка: Пронькина Анна Никифоровна
Смерть
1950
Напился холодной колодезной воды, заболел и умер. Умер до свадьбы сына Ивана.