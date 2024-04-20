Пронькина (Жаткина) Анна Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиС 1955 по 1957
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Жаткин Никифор Иванович
Рождение ребёнка
С 1908 по 1909
Дочь: Пронькина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Пронькин Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
С 1913 по 1914
Дочь: Пронькина Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Пронькин Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
05.04.1927
Отец ребёнка: Пронькин Михаил Ефимович
Смерть
С 1955 по 1957