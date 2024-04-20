Пронькина (Жаткина) Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронькина (Жаткина) Анна Никифоровна

Место рождения

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

С 1955 по 1957

Пол

Женский

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Жаткин Никифор Иванович

Мать: не указана

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
С 1908 по 1909

Дочь: Пронькина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Пронькин Михаил Ефимович

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
С 1913 по 1914

Дочь: Пронькина Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Пронькин Михаил Ефимович

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.04.1927

Сын: Пронькин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Пронькин Михаил Ефимович

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
С 1955 по 1957
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