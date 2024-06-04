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Егоров (Пронькин) Увар Ефимович

Место рождения

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

С 1883 по 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1883 по 1884

Отец: Пронькин Ефим

Мать: не указана

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Пронькина Хрестиния Уваровна

Мать ребёнка: Егорова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Пронькин Василий Уварович

Мать ребёнка: Егорова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Пронькин Михаил Уварович

Мать ребёнка: Егорова Пелагея Яковлевна

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.02.1914

Сын: Егоров (Пронькин) Иван Уварович

Мать ребёнка: Егорова Пелагея Яковлевна

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
08.03.1914 дата рождения на памятнике. Крестные: Петр Кузьмич Егоров, Параскева Ильина Жаткина.
Смерть
Неизвестно

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