Егоров (Пронькин) Увар Ефимович
Место рождения
Дата рожденияС 1883 по 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1883 по 1884
Отец: Пронькин Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Пронькина Хрестиния Уваровна
Мать ребёнка: Егорова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Пронькин Василий Уварович
Мать ребёнка: Егорова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Егорова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
23.02.1914
Сын: Егоров (Пронькин) Иван Уварович
Мать ребёнка: Егорова Пелагея Яковлевна
08.03.1914 дата рождения на памятнике. Крестные: Петр Кузьмич Егоров, Параскева Ильина Жаткина.
Смерть
Неизвестно