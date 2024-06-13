Пищулин Гавриил Митрофанов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1841
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пищулина Елена Борисова
Рождение ребёнка
25.06.1863 ст.
Мать ребёнка: Пищулина Елена Борисова
д. Родионовка временно обязанный крестьянин Гавриил Митрофанов Пищулин и законная жена его Елена Борисова, оба православного вероисповедания Восприемниками были: временно обязанный крестьянин Яков Ми... Показать все
Смерть
Неизвестно