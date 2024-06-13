Пищулин Гавриил Митрофанов Вычислено 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пищулин Гавриил Митрофанов

Место рождения

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Вычислено 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1841

Отец: Пищулин Митрофан Лукьянов

Мать: Пищулина (Ефремова) Дарья Ильина

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пищулина Елена Борисова

Рождение ребёнка
25.06.1863 ст.

Сын: Пищулин Прохор Гавриилов

Мать ребёнка: Пищулина Елена Борисова

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
д. Родионовка временно обязанный крестьянин Гавриил Митрофанов Пищулин и законная жена его Елена Борисова, оба православного вероисповедания Восприемниками были: временно обязанный крестьянин Яков Ми... Показать все
Смерть
Неизвестно

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