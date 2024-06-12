Пищулина Елена Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1863 ст.
Отец ребёнка: Пищулин Гавриил Митрофанов
Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
д. Родионовка временно обязанный крестьянин Гавриил Митрофанов Пищулин и законная жена его Елена Борисова, оба православного вероисповедания Восприемниками были: временно обязанный крестьянин Яков Ми... Показать все
Смерть
Неизвестно