Пищулина Елена Борисова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пищулина Елена Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1841 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пищулин Гавриил Митрофанов

Рождение ребёнка
25.06.1863 ст.

Сын: Пищулин Прохор Гавриилов

Отец ребёнка: Пищулин Гавриил Митрофанов

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
д. Родионовка временно обязанный крестьянин Гавриил Митрофанов Пищулин и законная жена его Елена Борисова, оба православного вероисповедания Восприемниками были: временно обязанный крестьянин Яков Ми... Показать все
Смерть
Неизвестно

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