Ненюк Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ненюк Полина Федоровна
Отец ребёнка: Ненюк Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ненюк Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ненюк Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Ненюк Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ненюк Федор
Смерть
1915