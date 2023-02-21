Ненюк Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненюк Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ненюк Полина Федоровна

Отец ребёнка: Ненюк Федор

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненюк Антон Федорович

Отец ребёнка: Ненюк Федор

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ненюк Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Ненюк Федор

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ненюк Федор

Смерть
1915
Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
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