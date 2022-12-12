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Ненюк Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

06.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ненюк Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ненюк Полина Федоровна

Мать ребёнка: Ненюк Мария

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненюк Антон Федорович

Мать ребёнка: Ненюк Мария

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ненюк Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Ненюк Мария

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркулова Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
06.03.1915
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