Ненюк Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти06.03.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ненюк Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ненюк Полина Федоровна
Мать ребёнка: Ненюк Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ненюк Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ненюк Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Ненюк Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркулова Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
06.03.1915