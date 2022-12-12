Ненюк Антон Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ненюк Федор
Мать: Ненюк Мария
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ненюк Мария Антоновна
Мать ребёнка: Ненюк Хавронья Евсеевна
Рождение ребёнка
16.10.1908
Дочь: Ненюк Алла Антоновна
Мать ребёнка: Ненюк Хавронья Евсеевна
Рождение ребёнка
Около 1912
Мать ребёнка: Ненюк Хавронья Евсеевна
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Ненюк Таисия Антоновна
Мать ребёнка: Ненюк Хавронья Евсеевна
Смерть
Неизвестно