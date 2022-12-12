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Ненюк Антон Федорович

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Место рождения

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ненюк Федор

Мать: Ненюк Мария

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ненюк Мария Антоновна

Мать ребёнка: Ненюк Хавронья Евсеевна

Рождение ребёнка
16.10.1908

Дочь: Ненюк Алла Антоновна

Мать ребёнка: Ненюк Хавронья Евсеевна

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Ненюков Павел Антонович

Мать ребёнка: Ненюк Хавронья Евсеевна

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Ненюк Таисия Антоновна

Мать ребёнка: Ненюк Хавронья Евсеевна

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
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