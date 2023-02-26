Мелания Кодратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти11.02.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1794
Дочь: Гликерия Емельянова
Отец ребёнка: Емельян
д.Холмы
Рождение ребёнка
28.10.1795
Сын: Терентий Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Никитин
д.Холмы
Рождение ребёнка
1799
Сын: Роман Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Никитин
д.Дедов Холм Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Никитин
Смерть
11.02.1808
д.Холмы