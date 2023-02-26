Мелания Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания Кодратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

11.02.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1794

Дочь: Гликерия Емельянова

Отец ребёнка: Емельян

д.Холмы
Рождение ребёнка
28.10.1795

Сын: Терентий Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Никитин

д.Холмы
Рождение ребёнка
1799

Сын: Роман Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Никитин

д.Дедов Холм Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Никитин

Смерть
11.02.1808
д.Холмы
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