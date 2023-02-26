Роман Гаврилов
Место рожденияд.Дедов Холм Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Гавриил Никитин
Мать: Мелания Кодратова
д.Дедов Холм Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1849
Жена: Ксения Устинова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно