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Роман Гаврилов

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Место рождения

д.Дедов Холм Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1762 г.р.

Мать

1762 г.р.

Жена

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Гавриил Никитин

Мать: Мелания Кодратова

д.Дедов Холм Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1849

Жена: Ксения Устинова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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