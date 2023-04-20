Давидюк Яков Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давидюк Яков Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Давидюк Семён Лукич

Мать: Давидюк ?

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Давидюк Парасковея Яковлевна

Мать ребёнка: Давидюк Фёкла Юстинивна

Рождение ребёнка
01.01.1903

Сын: Давидюк Иустим Яковлевич

Мать ребёнка: Давидюк Фёкла Юстинивна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Давидюк Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Давидюк Фёкла Юстинивна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Давидюк Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Давидюк Фёкла Юстинивна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давидюк Фёкла Юстинивна

Смерть
Неизвестно
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