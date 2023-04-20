Давидюк Яков Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Давидюк Семён Лукич
Мать: Давидюк ?
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Давидюк Парасковея Яковлевна
Мать ребёнка: Давидюк Фёкла Юстинивна
Рождение ребёнка
01.01.1903
Мать ребёнка: Давидюк Фёкла Юстинивна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Давидюк Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Давидюк Фёкла Юстинивна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Давидюк Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Давидюк Фёкла Юстинивна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давидюк Фёкла Юстинивна
Смерть
Неизвестно