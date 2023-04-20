Давидюк ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давидюк ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1912

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Давидюк Остап Семёнович

Отец ребёнка: Давидюк Семён Лукич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Давидюк Яков Семенович

Отец ребёнка: Давидюк Семён Лукич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Кошетар Гликерия Семёновна

Отец ребёнка: Давидюк Семён Лукич

Лотовка, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Давидюк Порфирий Семенович

Отец ребёнка: Давидюк Семён Лукич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Давидюк Тарас Семёнович

Отец ребёнка: Давидюк Семён Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давидюк Матрёна (Мотря) Семёновна

Отец ребёнка: Давидюк Семён Лукич

Смерть
До 1912
Лотовка, Хмельницька область
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