Давидюк ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Давидюк Семён Лукич
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Давидюк Семён Лукич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Кошетар Гликерия Семёновна
Отец ребёнка: Давидюк Семён Лукич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Давидюк Порфирий Семенович
Отец ребёнка: Давидюк Семён Лукич
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Давидюк Семён Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давидюк Матрёна (Мотря) Семёновна
Отец ребёнка: Давидюк Семён Лукич
Смерть
До 1912