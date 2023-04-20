Давидюк Остап Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давидюк Остап Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Давидюк Семён Лукич

Мать: Давидюк ?

Рождение ребёнка
1900

Сын: Давидюк Фёдор Остапович

Мать ребёнка: Давидюк Марфа Исидорова

Рождение ребёнка
1908

Сын: Давидюк Иван Остапович

Мать ребёнка: Давидюк Марфа Исидорова

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Давидюк Татьяна Остаповна

Мать ребёнка: Давидюк Марфа Исидорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давидюк Игнат Остапович

Мать ребёнка: Давидюк Марфа Исидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давидюк Марфа Исидорова

Смерть
Неизвестно
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