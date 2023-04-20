Давидюк Остап Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Давидюк Семён Лукич
Мать: Давидюк ?
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Давидюк Марфа Исидорова
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Давидюк Марфа Исидорова
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Давидюк Татьяна Остаповна
Мать ребёнка: Давидюк Марфа Исидорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Давидюк Марфа Исидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давидюк Марфа Исидорова
Смерть
Неизвестно