Давидюк Марфа Исидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давидюк Марфа Исидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Давидюк Фёдор Остапович

Отец ребёнка: Давидюк Остап Семёнович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Давидюк Иван Остапович

Отец ребёнка: Давидюк Остап Семёнович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Давидюк Татьяна Остаповна

Отец ребёнка: Давидюк Остап Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давидюк Игнат Остапович

Отец ребёнка: Давидюк Остап Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давидюк Остап Семёнович

Смерть
Неизвестно
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