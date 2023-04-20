Давидюк Марфа Исидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Давидюк Остап Семёнович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Давидюк Остап Семёнович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Давидюк Татьяна Остаповна
Отец ребёнка: Давидюк Остап Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Давидюк Остап Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно