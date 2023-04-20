Давидюк Фёкла Юстинивна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давидюк Фёкла Юстинивна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Давидюк Парасковея Яковлевна

Отец ребёнка: Давидюк Яков Семенович

Рождение ребёнка
01.01.1903

Сын: Давидюк Иустим Яковлевич

Отец ребёнка: Давидюк Яков Семенович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Давидюк Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Давидюк Яков Семенович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Давидюк Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Давидюк Яков Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давидюк Яков Семенович

Смерть
Неизвестно
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