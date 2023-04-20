Давидюк Фёкла Юстинивна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Давидюк Парасковея Яковлевна
Отец ребёнка: Давидюк Яков Семенович
Рождение ребёнка
01.01.1903
Отец ребёнка: Давидюк Яков Семенович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Давидюк Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Давидюк Яков Семенович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Давидюк Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Давидюк Яков Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно