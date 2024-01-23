Иванова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789 ст.
Дата смерти27.03.1827 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1808 ст.
Муж: Антонов Савелий
Рожницы, Псковский уезд, Псковская губерния
Жениху 19, Невесте 18 лет
Рождение ребёнка
09.11.1809 ст.
Дочь: Саввина Савельева Анна
Отец ребёнка: Антонов Савелий
Рождение ребёнка
11.05.1811 ст.
Отец ребёнка: Антонов Савелий
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Отец ребёнка: Антонов Савелий
Рождение ребёнка
08.11.1814 ст.
Отец ребёнка: Антонов Савелий
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Дочь: Саввина Савельева Параскева
Отец ребёнка: Антонов Савелий
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Отец ребёнка: Антонов Савелий
Рождение ребёнка
08.09.1821 ст.
Отец ребёнка: Антонов Савелий
Рождение ребёнка
01.11.1824 ст.
Отец ребёнка: Антонов Савелий
Смерть
27.03.1827 ст.