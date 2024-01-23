Иванова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789 ст.

Дата смерти

27.03.1827 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1808 ст.

Муж: Антонов Савелий

Рожницы, Псковский уезд, Псковская губерния
Жениху 19, Невесте 18 лет
Рождение ребёнка
09.11.1809 ст.

Дочь: Саввина Савельева Анна

Отец ребёнка: Антонов Савелий

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
11.05.1811 ст.

Сын: Саввин Савельев Феодор

Отец ребёнка: Антонов Савелий

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Сын: Саввин Савельев Андрей

Отец ребёнка: Антонов Савелий

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1814 ст.

Сын: Саввин Савельев Михаил

Отец ребёнка: Антонов Савелий

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Дочь: Саввина Савельева Параскева

Отец ребёнка: Антонов Савелий

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Сын: Саввин Савельев Филипп

Отец ребёнка: Антонов Савелий

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1821 ст.

Сын: Саввин Савельев Никита

Отец ребёнка: Антонов Савелий

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1824 ст.

Сын: Саввин Савельев Михаил

Отец ребёнка: Антонов Савелий

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Смерть
27.03.1827 ст.
Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния

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