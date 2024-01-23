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Антонов Савелий

Место рождения

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Около 1787 ст.

Дата смерти

Около 1843 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787 ст.

Отец: Семенов Антон

Мать: Трофимова Марья

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
05.02.1808 ст.

Жена: Иванова Евдокия

Рожницы, Псковский уезд, Псковская губерния
Жениху 19, Невесте 18 лет
Рождение ребёнка
09.11.1809 ст.

Дочь: Саввина Савельева Анна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
11.05.1811 ст.

Сын: Саввин Савельев Феодор

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Сын: Саввин Савельев Андрей

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1814 ст.

Сын: Саввин Савельев Михаил

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Дочь: Саввина Савельева Параскева

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Сын: Саввин Савельев Филипп

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1821 ст.

Сын: Саввин Савельев Никита

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1824 ст.

Сын: Саввин Савельев Михаил

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Смерть
Около 1843 ст.
Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния

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