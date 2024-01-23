Антонов Савелий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787 ст.
Дата смертиОколо 1843 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787 ст.
Отец: Семенов Антон
Мать: Трофимова Марья
Бракосочетание
05.02.1808 ст.
Жена: Иванова Евдокия
Рожницы, Псковский уезд, Псковская губерния
Жениху 19, Невесте 18 лет
Рождение ребёнка
09.11.1809 ст.
Дочь: Саввина Савельева Анна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
11.05.1811 ст.
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
08.11.1814 ст.
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Дочь: Саввина Савельева Параскева
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
08.09.1821 ст.
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
01.11.1824 ст.
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Смерть
Около 1843 ст.