Урывская (Михайлова) Анастасия Никоноровна 12.12.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Урывская (Михайлова) Анастасия Никоноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1900

Дата смерти

16.05.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1900

Отец: Михайлова ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Урывский Трофим Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Урывский Трофим Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Урывский Трофим Федорович

Рождение ребёнка
02.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Урывский Трофим Федорович

Смерть
16.05.1985

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