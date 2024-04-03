Урывская (Михайлова) Анастасия Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1900
Дата смерти16.05.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1900
Отец: Михайлова ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1938
Смерть
16.05.1985