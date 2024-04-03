Урывский Трофим Федорович 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Урывский Трофим Федорович

Место рождения

Воронежская обл., Богучарский р-н, с. Подколодновка

Дата рождения

1901

Дата смерти

Около ?.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Урывский Федор

Мать: не указана

Воронежская обл., Богучарский р-н, с. Подколодновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Урывская (Михайлова) Анастасия Никоноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Урывская (Михайлова) Анастасия Никоноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Урывская (Михайлова) Анастасия Никоноровна

Рождение ребёнка
02.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Урывская (Михайлова) Анастасия Никоноровна

Военная служба
30.08.1941
Бутурлиновский РВК, Воронежская обл., Бутурлиновский р-н
Смерть
Около ?.03.1943

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