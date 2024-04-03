Урывский Трофим Федорович
Место рожденияВоронежская обл., Богучарский р-н, с. Подколодновка
Дата рождения1901
Дата смертиОколо ?.03.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Урывский Федор
Мать: не указана
Воронежская обл., Богучарский р-н, с. Подколодновка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1938
Военная служба
30.08.1941
Бутурлиновский РВК, Воронежская обл., Бутурлиновский р-н
Смерть
Около ?.03.1943