Михайлова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлова Пётр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Антонина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Георгий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Михайлова) Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1900
Дочь: Урывская (Михайлова) Анастасия Никоноровна
Мать ребёнка: не указана