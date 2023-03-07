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Цыгановъ Иванъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.06.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1862

Отец: Цыгановъ Никита

Мать: Цыганова Екатерина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1888

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Цыганова Ульяна Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1891

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Цыганова Ульяна Федорова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1894

Сын: Цыгановъ Иванъ

Мать ребёнка: Цыганова Ульяна Федорова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1897

Сын: Цыгановъ Петръ

Мать ребёнка: Цыганова Ульяна Федорова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганова Ульяна Федорова

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