Цыгановъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения18.06.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1862
Отец: Цыгановъ Никита
Мать: Цыганова Екатерина
Рождение ребёнка
03.04.1888
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Цыганова Ульяна Федорова
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1891
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Цыганова Ульяна Федорова
Рождение ребёнка
27.08.1894
Сын: Цыгановъ Иванъ
Мать ребёнка: Цыганова Ульяна Федорова
Рождение ребёнка
15.06.1897
Сын: Цыгановъ Петръ
Мать ребёнка: Цыганова Ульяна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыганова Ульяна Федорова