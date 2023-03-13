Цыганова Ульяна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1888
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1891
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.08.1894
Сын: Цыгановъ Иванъ
Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.06.1897
Сын: Цыгановъ Петръ
Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыгановъ Иванъ