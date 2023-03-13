Цыганова Ульяна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганова Ульяна Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1888

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1891

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1894

Сын: Цыгановъ Иванъ

Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1897

Сын: Цыгановъ Петръ

Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыгановъ Иванъ

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