Кравченко Х — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Х

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1800

Муж: Кравченко Иван Романович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Кравченко Григорий Иванович

Отец ребёнка: Кравченко Иван Романович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Кравченко) Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Кравченко Иван Романович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Кравченко) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кравченко Иван Романович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Кравченко) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Кравченко Иван Романович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Кравченко Степан Иванович

Отец ребёнка: Кравченко Иван Романович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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