Кравченко Х
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1800
Рождение ребёнка
1801
Сын: Кравченко Григорий Иванович
Отец ребёнка: Кравченко Иван Романович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Кравченко) Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Кравченко Иван Романович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Кравченко) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кравченко Иван Романович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Кравченко) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Кравченко Иван Романович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кравченко Степан Иванович
Отец ребёнка: Кравченко Иван Романович
Смерть
Неизвестно