Кравченко Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Кравченко Иван Романович
Мать: Кравченко Х
Рождение ребёнка
10.11.1835
Дочь: Кравченко Степанида Степановна
Мать ребёнка: Кравченко Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
29.07.1838
Дочь: Кравченко Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Кравченко Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
02.09.1840
Дочь: Кравченко Марфа Степановна
Мать ребёнка: Кравченко Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
26.07.1843
Дочь: Кравченко Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Кравченко Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
24.02.1848
Дочь: Кравченко Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Кравченко Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
12.08.1849
Сын: Кравченко Максим Степанович
Мать ребёнка: Кравченко Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
23.11.1850
Сын: Кравченко Митрофан Степанович
Мать ребёнка: Кравченко Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
03.02.1855
Дочь: Кравченко Агафья Степановна
Мать ребёнка: Кравченко Евдокия Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно