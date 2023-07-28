Кравченко Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко Степан Иванович

Кравченко Степан Иванович

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Кравченко Иван Романович

Мать: Кравченко Х

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.11.1835

Дочь: Кравченко Степанида Степановна

Мать ребёнка: Кравченко Евдокия Антоновна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.07.1838

Дочь: Кравченко Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Кравченко Евдокия Антоновна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.09.1840

Дочь: Кравченко Марфа Степановна

Мать ребёнка: Кравченко Евдокия Антоновна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.07.1843

Дочь: Кравченко Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Кравченко Евдокия Антоновна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.02.1848

Дочь: Кравченко Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Кравченко Евдокия Антоновна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.08.1849

Сын: Кравченко Максим Степанович

Мать ребёнка: Кравченко Евдокия Антоновна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.11.1850

Сын: Кравченко Митрофан Степанович

Мать ребёнка: Кравченко Евдокия Антоновна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.02.1855

Дочь: Кравченко Агафья Степановна

Мать ребёнка: Кравченко Евдокия Антоновна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Евдокия Антоновна

Смерть
Неизвестно