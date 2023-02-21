Кутырев Андрей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырев Андрей Яковлевич

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Место рождения

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу

Дата рождения

1774

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Кутырев Яков

Мать: не указана

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кутырев Лукьян Андреевич

Мать ребёнка: Кутырева ?

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева ?

Смерть
1856
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
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