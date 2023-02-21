Кутырев Андрей Яковлевич
Место рожденияд. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Дата рождения1774
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Кутырев Яков
Мать: не указана
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Кутырева ?
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутырева ?
Смерть
1856
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу